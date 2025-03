Schiefererlebnis Dormettingen: Wie haucht man dem Gelände neues Leben ein?

1 Volle Zuschauerränge im Amphitheater – das Bild entstand bei der „Nacht der Musik“ im Sommer 2022 – und viel Gewusel auf dem Open-Air-Gelände soll es bald wieder im Schiefererlebnis geben. Foto: Archiv/Schweizer

Der Dormettinger Gemeinderat hat das Open-Air-Gelände an eine Eventagentur-Firma aus Dotternhausen verpachtet.









In den Anfangsjahren des Schieferparks – 2024 feierte die Anlage zehnjähriges Bestehen – war in den Sommermonaten ständig was geboten. Auf dem Open-Air-Gelände traten Schlagergrößen wie Claudia Jung, die „Münchner Freiheit“ der „Voxxclub“, die Band „Luxuslärm“ und der DSDS-Gewinner Daniel Schuhmacher auf, über eine große Leinwand im Amphitheater flimmerten Kinofilme, zweimal machte der Mafu-Fun-Park Station und die Tage des Wassers und das Geoparkfest lockten Familien in Scharen an. Doch dann kam Corona, und es herrschte notgedrungen Funkstille, und das über Jahre hinweg. Einzig das Electronic-Festival „Elements“ hat sich etablieren können.