SchieferErlebnis Dormettingen: Der Park startet in die neue Saison

Das SchieferErlebnis Dormettingen startet am Mittwoch, 2. April, in die neue Saison. Ab 11 Uhr sind der Bergbau-Spielplatz, der SchieferErlebnis-Rundweg sowie der riesige Fossilien- Klopf- und Sammelplatz sind für Besucher jeden Alters wieder geöffnet. Die Besucher können im frisch aufgefüllten Ölschiefer auf „Schatzsuche“ gehen. Hammer und Meißel gibt es im Restaurant Schieferhaus gegen eine Leihgebühr oder können selbst mitgebracht werden.

Auch das Restaurant„Schieferhaus - Genuss am See“ kommt aus der Winterpause zurück und die Strom-/Wasser - Versorgungsstationen an den Wohnmobil-Stellplätzen geht wieder in Betrieb.

Aktuelle Informationen gibt es auch unter www.schiefererlebnis.de und www.schieferhaus.de