Noch vor 15 Jahren war es eine Besonderheit, wenn man mit seinem Smartphone Fotos direkt von der Party posten konnte. Für die Generation Z hingegen ist es vollkommen normal, beim Feiern das Smartphone dabei und häufig auch in der Hand zu haben, um zu Posten, Filmen, Texten.

Bei einer Veranstaltung, die am Samstag, 2. August, im Schiefererlebnis in Dormettingen steigt, haben Smartphones allerdings nichts zu suchen. Laut Dreiklang Events, die das Event für den Veranstalter Schieferhaus organisieren, sind Smartphones bei der Sommerparty „The Offline – White Vibes of Ibiza“ nicht erlaubt.

Zwang ablegen und den Moment genießen

„Wir möchten hier eine menschliche Stimmung erzeugen, die unsere Gesellschaft unserer Meinung nach wieder nötig hat. Die Menschen sollen miteinander reden, lachen, tanzen und sozialisieren, ganz ohne Handy, Social Media und Ablenkung“, erklärt Daniel Coskovic, der gemeinsam mit Louis Wessner und Sandro Weckenmann Dreiklang Events mit Firmensitz in Balingen gegründet hat.

„Wir werden die Besucher auch dazu animieren, miteinander zu reden, sich gegenseitig anzusprechen und neue Menschen kennenzulernen“. Dabei betonen die Organisatoren, dass die Veranstaltung keine Single-Flirt-Party sein soll, sondern ein Event, bei dem alle Besucher für einen Tag den Zwang nach Social Media und Handy ablegen können und einfach den Moment genießen.

Fotograf macht Erinnerungsfotos

Die Sorge, nicht genügend Erinnerungsstücke von dem Tag mit nach Hause zu nehmen, können die Veranstalter nehmen: Es wird ein Fotograf vor Ort sein, der Bilder und Videos machen wird.

Bei diesem Event werden gleich mehrere Mottos unter ein Dach gepackt. Gespielt wird House Music unter freiem Himmel. Musik kommt von den DJs Nena Polap, Luca Santiago sowie M.A.T.O & Louis Wessner.

Außerdem werden die Gäste gebeten, vollständig in weißer Kleidung zu kommen, um eine besondere Atmosphäre zu kreieren.

Die DJs spielen auf einer 360-Grad-Bühne

Bereits im Juni nutzen die drei Jungs von Dreiklang Events das Schiefererlebnis als Kulisse für eine weitere Party – dann allerdings sind Smartphones erlaubt. Bei „Schiefer House 360 - united by music“ am Samstag, 14. Juni, handelt es sich um ein Open Air Event, bei dem die Bühne in der Menge steht. Das bedeutet, die Menschen stehen 360 Grad um die Bühne herum und nicht wie gewöhnlich vor der Bühne. Dazu kommt, dass die DJs im „Face Off Stil spielen“. Das bedeutet, dass sie sich gegenüber stehen und sich gegenseitig auf der Bühne „batteln“. Die DJs sind M.A.T.O vs Louis Wessner sowie Luca Santiago vs Rico Zeta.

Gespielt wird Afro House, Tech House und Melodic Techno. Das ergibt laut Veranstalter musikalische Vibes wie auf Ibiza und in Tulum.

Das Event startet um 20 Uhr Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.