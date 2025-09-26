Schiefererlebnis Dormettingen: Aus Open-Air-Gelände wird Fußball-WM-Arena

Die Firma Schiefer Event soll den Dormettinger Freizeitpark aus dem Dornröschenschlaf wecken: Vertragsunterzeichnung in der ersten Sitzung des neuen Bürgermeisters.
Wegen der Absage des Elements-Festivals ist das Schiefererlebnis seit einigen Wochen in aller Munde. Mittlerweile scheinen die Dormettinger die Negativ-Schlagzeile aber so langsam zu verdauen, zumal sich am Horizont Licht auftut. Denn im Park, und dabei vor allem auf dem Open-Air-Gelände und im Freilichttheater, soll bald wieder der Bär steppen. Für das Jahr 2026 gibt es schon einige Pläne. In den Anfangsjahren – 2024 feierte die Anlage ihr zehnjähriges Bestehen – war vor allem in den Sommermonaten jede Menge los. Schlagergrößen wurden bejubelt, über eine große Leinwand flimmerten Kinofilme, Großveranstaltungen wie die „Tage des Wassers“ und das Geoparkfest lockten Familien in Scharen an. Doch dann kam Corona, und es herrschte für lange Zeit Funkstille. Aus diesem Grund hat sich Dormettingen intensiv Gedanken gemacht, wie dem Schiefererlebnis wieder neues Leben eingehaucht werden kann.