Schiedsrichterin aus Rötenberg: Eine glückliche Fügung, eine Liebesgeschichte und große Ziele

„Ich habe das erst mit dem Brief erfahren“, berichtet Annika Depfenhart von ihrer Ehrung im Rahmen der „DANKE SCHIRI“-Kampagne des WFV. In der weiblichen Kategorie wurde die 26-Jährige aus der Schiedsrichtergruppe Rottweil als Bezirkssiegerin ausgezeichnet. Da Depfenhart Mitglied des Ausschusses ihrer SRG ist und dieser die Kandidaten und Kandidatinnen für diese Auszeichnung nominiert, ist es durchaus überraschend, dass eben jener Brief vom Verband für sie aus heiterem Himmel kam. „Das ist bestimmt einfach durchgerutscht, mir das zu erzählen“, erzählt sie lachend.

Früher in Rötenberg und Glatten gespielt Daran, dass Annika Depfenhart diese Auszeichnung verdient hat, scheint bei allen Beteiligten keinerlei Zweifel bestanden zu haben. Die 26-Jährige, die früher jahrelang selbst bei ihrem Heimatverein, dem SV Rötenberg, und beim SV Glatten spielte, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der besten Schiedsrichterinnen Baden-Württembergs entwickelt. Im Frauen-Bereich leitet sie Partien der Regionalliga und steht als Assistentin bis in die 2. Bundesliga an der Seitenlinie. Bei den Herren ertönt ihre Pfeife bis zur Landesliga – und bald vielleicht noch höher. „Ich hoffe, dass es in dieser Saison mit dem Aufstieg in die Verbandsliga klappt“, meint die 26-Jährige.

„Eigentlich gar keine Lust“

Das Kuriose: Wenn es nach der jugendlichen Annika gegangen wäre, hätte sie diesen Weg im Schiedsrichter-Dress gar nie eingeschlagen. „Meine Mutter hat mir den Neulingskurs vorgeschlagen, aber ich hatte eigentlich gar kein Lust darauf. Die Schulungsabende hätten sich sechs Wochen lang mit unseren Trainingszeiten überschnitten“, erinnert sich Depfenhart. „Dann durfte ich aber wegen einer Knöchelverletzung keinen Sport machen – genau sechs Wochen lang.“ Vielleicht war es ein Wink des Schicksals, der die Aichhalderin damals an die Pfeife brachte. Heutzutage bereut sie diesen eingeschlagenen Weg keinesfalls.

Annika Depfenhart mit dem ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Knut Kircher bei der „DANKE SCHIRI“-Ehrung. Foto: Depfenhart

Die 26-Jährige lebt inzwischen in Freiberg a.N. und hat viele ihrer Einsätze dementsprechend in diesem Bereich Fußball-Deutschlands. Doch gerade ihre Einsätze als Linienrichterin in der 2. Frauen-Bundesliga lassen Depfenhart in der ganzen Republik herumkommen. Ihr Freund, Felix Günter, ist übrigens auch Schiedsrichter. In Diensten des TuS Freiberg und der SRG Ludwigsburg pfeift er Spiele bis zur Verbandsliga. Das Paar lernte sich – natürlich – auf einem Schiedsrichter-Lehrgang kennen. „So ungewöhnlich ist das gar nicht“, erzählt Depfenhart lachend. „Viele Schiedsrichterinnen haben Partner, die eben auch Schiedsrichter sind. Irgendwo ergibt das ja auch Sinn. Dann muss der eine am Wochenende nicht immer zuhause warten, während der andere auf irgendwelchen Sportplätzen unterwegs ist.“

Pfeife oder Fahne?

Für Depfenhart könnte früher oder später der Moment kommen, in dem sie sich zwischen der Pfeife und der Fahne entscheiden muss. Im Allgemeinen soll es „so weit gehen, wie es eben geht“. Ob als Schieds- oder Linienrichterin – da ist die 26-Jährige ganz offen. „Früher hat mir das Winken sogar mehr Spaß gemacht. Das hatte aber viel damit zu tun, dass ich von viel von erfahreneren Schiedsrichtern lernen konnte. Inzwischen fühle ich mich an der Pfeife extrem wohl.“ Und das sowohl im Frauen- als auch im Herrenbereich. „Es ist schwer zu vergleichen und natürlich gibt es da unterschiedliche Herausforderungen“, verrät sie. Jeglichen solcher Herausforderungen will Annika Depfenhart auch in Zukunft gewachsen sein.