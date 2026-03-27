Schiedsrichterin aus Rötenberg: Eine glückliche Fügung, eine Liebesgeschichte und große Ziele

Die 26-jährige Annika Depfenhart ist seit Jahren sehr erfolgreich als Schieds- und Linienrichterin unterwegs – und möchte diese Laufbahn noch lange nicht beenden.
„Ich habe das erst mit dem Brief erfahren“, berichtet Annika Depfenhart von ihrer Ehrung im Rahmen der „DANKE SCHIRI“-Kampagne des WFV. In der weiblichen Kategorie wurde die 26-Jährige aus der Schiedsrichtergruppe Rottweil als Bezirkssiegerin ausgezeichnet. Da Depfenhart Mitglied des Ausschusses ihrer SRG ist und dieser die Kandidaten und Kandidatinnen für diese Auszeichnung nominiert, ist es durchaus überraschend, dass eben jener Brief vom Verband für sie aus heiterem Himmel kam. „Das ist bestimmt einfach durchgerutscht, mir das zu erzählen“, erzählt sie lachend.