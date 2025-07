Vier Tage Musik und Gemeinschaft: Eine erlebnisreiche Konzertreise in den Vinschgau mit musikalischen Höhepunkten und kulturellen Entdeckungen.

Mit vielen Eindrücken und bewegenden Momenten kehrten die Sänger des Schiedsrichterchores Zollernalb vor wenigen Tagen von ihrer viertägigen Konzertreise aus Südtirol zurück. Begleitet wurden sie von Angehörigen und Gästen.

Die Tour führte die Gruppe in den Vinschgau, die Heimat des langjährigen Vorsitzenden Erich Wellenzohn, der gemeinsam mit seiner Frau Gerlinde die Reise minuziös organisiert hatte.

Die Anreise führte die Teilnehmer über den Bodensee, Bregenz, den Arlbergtunnel und den Reschenpass bis nach Naturns, wo das außergewöhnliche „Kleinkunsthotel“ als Unterkunft diente. Gleich am ersten Tag stand der Besuch des „Prokulus-Kirchleins“ mit seinen einzigartigen frühmittelalterlichen Fresken auf dem Programm. Besonders beeindruckte die Sänger die Kirchenführung durch Ingrid Rosa, die Geschichte und Kunst lebendig machte. Zum Dank sang der Chor „Tebe moem“ im ehrwürdigen Gemäuer.

Am Freitag ging es auf die Tarscher Alm bei Latsch. Mit Sessellift und Shuttle erreichte die Gruppe die Almhütte, wo Südtiroler Spezialitäten serviert wurden. Der Samstag begann sportlich: Von Rabland aus wanderte ein Teil der Gruppe vorbei an Wasserfällen zum Dusterhof, einer Jausenstation auf 1050 Metern Höhe. Dort bewunderten die Reisenden die kunstvolle Umgestaltung des Hofes durch seinen Besitzer, der sogar eine Kapelle in eine Felsenhöhle integriert hat. Anschließend wurde Meran erkundet.

Höhepunkt der Reise war das Benefizkonzert am Samstagabend zugunsten der Pfarrkirche St. Martin in Tschars. Im Josef Maschlerhaus brachte Chorleiterin Ursula Riehm gemeinsam mit den Sängern fast zwanzig Lieder zu Gehör und erntete viel Applaus. Veranstaltet wurde das Konzert vom Kultur- und Bildungsausschuss Kastelbell-Tschars. Dessen Vorsitzende Katherine Donà freute sich besonders über den erneuten Besuch des Schiedsrichterchores aus dem Zollernalbkreis.

Am Sonntag gestaltete der Chor den Festgottesdienst zum Galsauner Kirchtag musikalisch mit mehreren geistlichen Werken. Die Messe fand im voll besetzten Feuerwehrhaus Galsaun statt. Feuerwehrkommandant Georg Tappeiner begrüßte die Besucher und Gäste in traditioneller Tracht und dankte den Sängern für ihren Beitrag zum Fest. Nach dem Gottesdienst war die Reisegruppe zum Mittagessen eingeladen. In seinen Predigtworten stellte Dekan Christoph Wiesler den Zusammenhang zwischen Talenten und dem Singen heraus und würdigte das Engagement des Chores.

Mit fröhlichen Liedern verabschiedeten sich die Sänger am frühen Sonntagnachmittag. Die Rückfahrt führte sie bei Regen und Gewitter zurück in die Heimat. Zum Abschluss dankte Chorsprecher Hermann-Joseph Speier dem Ehepaar Wellenzohn für die perfekte Organisation dieser eindrucksvollen Reise, die erneut zeigte, wie Musik Menschen über Grenzen hinweg verbindet.