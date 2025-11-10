Schiedsrichter-Schulung: Knut Kircher hat klare Botschaft in Gültlingen

Mit Knut Kircher leitet der Chef der deutschen Elite-Referees die November-Schulung der Schiedsrichtergruppe Calw. Der 51-Jährige hat in Gültlingen einige Tipps parat.
So gut besucht war eine Schiedsrichterschulung im Gültlinger Sportheim noch nie. Sogar die Trennwand muss zur Seite geschoben werden, weil der Platz im eigentlichen Veranstaltungssaal einfach nicht ausreicht. Referent Knut Kircher, der seit 2024 Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH und damit Chef der deutschen Elite-Referees ist, braucht dennoch kein Mikro, um sich bis in die hintersten Reihen Gehör zu verschaffen. Es reicht seine kräftige Stimme – und vor allem seine Ausstrahlung. „Das ist für mich ein Heimspiel. Ich wohne inzwischen nur zehn Kilometer von hier entfernt“, sagt Kircher zum Erstaunen der rund 120 Anwesenden, unter denen sich nicht nur Schiedsrichter, sondern auch Vertreter von Calwer Fußballvereinen befinden, die im Rahmen des Vereinsdialogs von der Schiedsrichtergruppe Calw eingeladen wurden.