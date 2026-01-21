Schiedsrichter: Markus Teufel über den etwas anderen Neulingskurs

Anfang März startet der nächste Neulingskurs der hiesigen Schiedsrichtergruppe. Obmann Markus Teufel über das Format, die Situation der Gruppe und was er sich von den Profis wünscht.
„Die Durchführung eines Neulingskurses ist für uns sehr wichtig, da wir jedes Jahr Nachwuchs benötigen, um die Schiedsrichterzahlen innerhalb unserer Gruppe zumindest stabil zu halten. In der Regel verlieren wir jährlich eine ähnliche Anzahl an Schiedsrichtern, wie wir neu ausbilden. Hinzu kommt, dass viele unserer älteren Kameraden immer älter werden und nach wie vor viele Spiele leiten.“