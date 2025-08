1 Lejs Djekic konzentriert sich voll auf sein Hobby als Schiedsrichter. Foto: Djekic Seit drei Jahren pfeift Lejs Djekic bereits. Diese Saison steht er in der Bezirksliga unter Beobachtung und will ganz nach oben.







Nur wenige schaffen den Sprung in die Fußballbundesliga, aber Lejs Djekic hat früh angefangen und arbeitet hart für diesen Traum. Dabei will er aber nicht Profi werden, sondern der 17-Jährige aus Wittlensweiler will als Schiedsrichter die Spiele der ganz großen Vereine leiten.