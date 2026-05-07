Schiedsrichter aus Frankreich: Die Kommunikation klappt nicht immer

Da es in der Region zu wenige Unparteiische gibt, greift der Verband auch auf aus Kräfte Frankreich zurück. Jedoch wirft dieser Austausch oft sprachliche Hürden auf.
Zuletzt wurde das Spiel zwischen dem FV Schutterwald und dem SC Lahr (1:1) von einem französischen Unparteiischen geleitet, der kaum Deutsch sprach. Trainer Dino Piraneo sah den SC Lahr benachteiligt, da seine Mannschaft nicht im selben Maß mit dem Schiedsrichter kommunizieren konnte wie das gegnerische Team, das zum großen Teil französischsprachig war.