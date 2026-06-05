Schicksalsschlag in Donaueschingen: „Eine letzte große Reise für unsere Mama“ – Familie sammelt Spenden

Nachdem bei ihrer Mutter die Diagnose unheilbarer Lungenkrebs gestellt wurde, starteten Melissa Nicklaus aus Donaueschingen und ihre Geschwister einen Spendenaufruf, um ihren Eltern die letzte große gemeinsame Reise zu ermöglichen.
Schwere Schicksalsschläge können einen aus der Bahn werfen. Auch Familie Nicklaus aus Donaueschingen musste einen solchen verkraften. Der Albtraum begann am 31. Oktober 2025, als Angelika Tritschler-Nicklaus einen schweren Schlaganfall erlitt. Sie wurde direkt auf die Intensivstation des Klinikums in Villingen gebracht.