Schicksal in Sulz: Wie geht es Leukämie-Patientin Yaprak Muazzez aktuell?

Yaprak Muazzez aus Sulz ist an Leukämie erkrankt. Nun gibt es neue Entwicklungen im Kampf gegen den Blutkrebs. Ihre Familie berichtet, wie es ihr aktuell geht.
Im August berichteten wir über das Schicksal von Yaprak Muazzez aus Sulz. Die 59-jährige Mutter und Oma ist an akuter myeloischer Leukämie erkrankt und war dringend auf eine Stammzellenspende angewiesen. Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) rief die Bevölkerung auf, sich registrieren zu lassen – mit dem Ziel, für sie oder andere Betroffene ein passendes „Match“ zu finden.