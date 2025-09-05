Schicksal in Sulz: Wie geht es Leukämie-Patientin Yaprak Muazzez aktuell?

Yaprak Muazzez aus Sulz ist an Leukämie erkrankt. Nun gibt es neue Entwicklungen im Kampf gegen den Blutkrebs. Ihre Familie berichtet, wie es ihr aktuell geht.

Im August berichteten wir über das Schicksal von Yaprak Muazzez aus Sulz. Die 59-jährige Mutter und Oma ist an akuter myeloischer Leukämie erkrankt und war dringend auf eine Stammzellenspende angewiesen. Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) rief die Bevölkerung auf, sich registrieren zu lassen – mit dem Ziel, für sie oder andere Betroffene ein passendes „Match“ zu finden.

Nun gibt es gute Nachrichten: Für Yaprak Muazzez wurde tatsächlich ein geeigneter Stammzellenspender gefunden. Wie ihre Tochter Didem Erdogan mitteilt, befindet sich ihre Mutter derzeit im Krankenhaus, da vor wenigen Tagen begann und sie für sieben Tage behandelt wird.

Die Resonanz auf den Spendenaufruf war groß: Insgesamt registrierten sich 92 Menschen neu bei der DKMS, um Yaprak und anderen Erkrankten eine Chance auf Leben zu schenken.

Eine engagierte Mutter

Yaprak Muazzez gilt in Sulz als engagierte und hilfsbereite Frau. Über viele Jahre unterstützt sie ihre Kinder und Enkel nun schon, engagiert sich in der Grundschule ihres Heimatortes und organisierte dort ein buntes Nachmittagsprogramm für die Schüler. Für ihre Familie ist sie „der Fels in der Brandung“. Umso schwerer traf alle die Diagnose im Mai: akute myeloische Leukämie.+

Nachdem mehrere Therapien nicht den gewünschten Erfolg brachten, stand schnell fest: Nur eine Stammzellspende kann ihr Leben retten.

Die kommenden Wochen werden entscheidend sein

Obwohl die wichtigste Hürde nun genommen ist, bleibt der Weg für die 59-Jährige beschwerlich. In den kommenden Wochen und Monaten wird es entscheidend sein, wie ihr Körper auf die Transplantation reagiert.

Wer zwischen 17 und 55 Jahre alt ist und sich als potenzieller Spender registrieren lassen möchte, kann dies online unter www.dkms.de tun. Jeder neue Eintrag in die Datei kann für Patienten weltweit die rettende Chance bedeuten.