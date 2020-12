Schicksal in Niedereschach Fünfjähriger Fjell Friesen leidet an seltener Erkrankung

Zwischenzeitlich verfügt die Familie über ein kleines Netzwerk (Kindertagespflege im Haus Lebensquelle, AWO Kindergarten), das bei der notwendigen Betreuung unterstützt. Die Familie tut alles, um Fjells Entwicklung den Umständen entsprechend zu fördern. Da werden auch Anschaffungen wie beispielsweise ein von Fjell oft genutztes Wackelbrett getätigt, das die Motorik fördert, jedoch nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. Und es fallen auch viele Fahrten an, beispielsweise, um Fjell in die Kindertagespflege zu bringen und dort wieder abzuholen.

Wenn einer weiß, was lebenslange Behinderungen für einen Menschen und die ganze Familie mitunter bedeuten, dann ist es der durch Contergan geschädigte Vorsitzende der SD, Walter Kubas, der nun die Geldspende an die Familie Friesen übergab.

Kubas, der auch Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes Niedereschach/Dauchingen ist, war bei der Spendenübergabe im Beisein der ganzen Familie sehr schnell in einen intensiven Gespräch mit Julia und Holger Friesen und zollte ihnen und deren beiden ältesten Söhnen größten Respekt für ihr Engagement zum Wohle von Fjell, der viel Aufmerksamkeit einfordert und den Alltag der Familie prägt. Dass sie dabei von so vielen Seiten unterstützt werden und dass es so viele Hilfsangebote gibt, dafür ist die Familie sehr dankbar, wohl wissend, dass dies nicht selbstverständlich ist und in vielen anderen Ländern undenkbar wäre. Die Familie freute sich über die Spende der SD und wird den Betrag im Sinne und zum Wohle von Fjell einsetzen.