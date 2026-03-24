Schichtdienste und Co: Millionen Menschen in Deutschland arbeiten nachts

Von Piloten, Wachdiensten bis Pflegekräften: In manchen Berufen ist die Nacht längst Arbeitszeit. Welche Branchen besonders betroffen sind – und wer nachts besonders häufig im Einsatz ist.
Wiesbaden - Fast jeder zehnte Erwerbstätige in Deutschland hat 2024 Nachtarbeit geleistet. Knapp 4,0 Millionen Menschen arbeiteten zumindest gelegentlich zwischen 23 Uhr und 6 Uhr, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden vor der Zeitumstellung von Samstag auf Sonntag (29. März) mit. Das entspreche einem Anteil von 9,3 Prozent der 42,6 Millionen Erwerbstätigen.