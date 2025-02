1 Das Baronspaar Wolfram I. Mayer und Petra I. Christmann wurde zu Beginn des Zunftabends inthronisiert. Es wird die Reichenbacher Narren durch die Fastnacht führen. Foto: Vögele

Nach dem Narrentreffen vor drei Wochen hat die Reichenbacher Fasentzunft – die „Schergässler“ – am Samstagabend mit ihrem traditionsreichen Zunftabend in der Geroldseckerhalle die zweite Stufe der diesjährigen Fasent gezündet.









Auf der Bühne der Geroldseckerhalle hatte sich alles eingefunden, was an Fasent in Reichenbach Rang und Namen hat. Im Saal tummelte sich das närrische Volk mit Gästen aus der hohen Politik und vielen Lokalmatadoren aus und rund ums Dorf.