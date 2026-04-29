Schepperle-Elf in der Formkrise: SV Weil visiert im Derby gegen Bad Bellingen die Kehrtwende an

Wenn der FC Bad Bellingen am Samstag (15.30 Uhr) den SV Weil empfängt, geht es neben drei Punkten auch um den Weg aus der Formkrise. Die Gastgeber geben zwei Neuzugänge bekannt.
Das Jahr 2026 ist weder für den SV Weil, noch für den FC Bad Bellingen ein gutes Pflichtspiel-Pflaster. Während es für die Kurstädter seit des Restarts im März lediglich einen Erfolg (4:1 gegen den FC Wittlingen) zu bejubeln gab, kommen auch die Weiler seither nur auf vier Punkte (4:2 gegen den FC Tiengen, 4:4 gegen den TuS Binzen).