Schepperle-Elf in der Formkrise: SV Weil visiert im Derby gegen Bad Bellingen die Kehrtwende an

Wenn der FC Bad Bellingen am Samstag (15.30 Uhr) den SV Weil empfängt, geht es neben drei Punkten auch um den Weg aus der Formkrise. Die Gastgeber geben zwei Neuzugänge bekannt.

Das Jahr 2026 ist weder für den SV Weil, noch für den FC Bad Bellingen ein gutes Pflichtspiel-Pflaster. Während es für die Kurstädter seit des Restarts im März lediglich einen Erfolg (4:1 gegen den FC Wittlingen) zu bejubeln gab, kommen auch die Weiler seither nur auf vier Punkte (4:2 gegen den FC Tiengen, 4:4 gegen den TuS Binzen).

„Es geht primär darum, wieder eine positive Stimmung innerhalb des Teams herzustellen. Wir haben in der Hinrunde zum Glück viele Punkte geholt“, blickt Andreas Schepperle, Chefcoach des SV Weil, auf die aktuelle Situation.

Das Gastspiel beim FC Bad Bellingen soll für die Weiler der Anstoß zur „Kehrtwende“ sein. Dazu sieht der Übungsleiter im Rheinstadion besonders seine Führungsspieler in der Pflicht.

SV Weil ist vom Hinspiel „weit entfernt“

Als der FCBB Ende Oktober zum Hinspiel im Nonnenholz gastierte, zeigte der SV Weil eine seiner besten Saisonleistungen und schoss die Riede-Elf mit 6:1 ab. „Davon sind wir aktuell weit entfernt“, bremst Schepperle die Erwartungen.

Für das Rückspiel kann der 53-Jährige aber erneut mit offensiver Schlagkraft planen. So stehen sowohl Nemanja Radulovic als auch Top-Torjäger Justin Samardzic am Samstag wieder zur Verfügung. Hannes Kaiser wird den Blau-Weißen aus privaten Gründen fehlen.

Ivan Vukadin (rechts) wird das Torwartteam des FC Bad Bellingen komplettieren. Foto: zVg/FCBB

Personell hat auch der FC Bad Bellingen etwas zu vermelden: Zur neuen Saison wechseln ein Torhüter und ein Flügelspieler ins Rheinstadion. Der 21-jährige Ivan Vukadin soll nach dem Abgang von Torhüter Oguz Ozan das Torhüterteam um Kevin Zeller komplettieren. Der Keeper gilt als talentiert und konnte sein Potenzial bereits unter anderem bei der zweiten Mannschaft des Bahlinger SC andeuten. Zuletzt kam Vukadin beim Freiburger FC überwiegend in der Reservistenrolle zum Einsatz. Auch für die Offensive haben die Bad Bellinger nachgelegt.

Weiterer SG-Akteur sagt Bad Bellingen zu

Mit dem 18-jährigen Emir-Han Yücesoy kommt ein Flügelspieler von der A-Jugend der SG Auggen zu den Kurstädtern. Parallel sammelte er bereits Erfahrungen im Aktivenbereich beim FC Neuenburg. In Bad Bellingen trifft der Offensivspieler auf bekannte Gesichter: Mit Moritz Trogus, Adrian Steininger und Joshi Rinderle stehen künftig gleich mehrere Weggefährten gemeinsam im Kader.