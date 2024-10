Schenkenzeller Rat erlässt Benutzungsordnung: Häcksler kann auch an Privatpersonen ausgeliehen werden

1 Der Häcksler wurde Ende 2023 angeschafft. Kaltbrunns Ortsvorsteher Stefan Maier demonstriert bei der Übergabe dessen Funktionsweise. (Archivbild) Foto: Herzog

Nach Auskunft von Bürgermeister Bernd Heinzelmann wurde der Häcksler im November 2023 für 17 700 Euro gekauft, wofür es eine 80-prozentige Förderung in Höhe von 14 156 Euro über das Leader-Regionalbudget gab. Der Häcksler kommt für die Landschaftserhaltung im gesamten Gemeindegebiet zum Einsatz, speziell in den Ortsteilen Kaltbrunn und Wittichen und an der Ruine Schenkenburg. Er soll der Bewirtschaftung von Flächen in der Landschaftsoffenhaltung bei Weiden und Zäune dienen, nicht aber zum Beseitigen von Gartenabfällen.