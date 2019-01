Schenkenzell Zweiter Bildungsweg führt zu Erfolg

Schenkenzell. Andreas Hauer ist ein gutes Beispiel dafür, dass dieser "Umweg" sogar Vorteile haben kann und Beruf, Studium sowie Familie besser unter einen Hut zu bekommen sind.

Der heute 29-jährige Entwicklungsingenieur verschwendete zunächst keine Gedanken ans Abitur, sondern verließ das Gymnasium nach der zehnten Klasse mit der Mittleren Reife. Danach begann er bei der Firma Supfina Grieshaber in Wolfach eine Ausbildung zum Mechatroniker. "Ich wollte eigentlich nie studieren, sondern nach der Ausbildung und mehr als drei Jahren Berufserfahrung auf die Technikerschule gehen", blickt Hauer zurück und verrät, wie es zum Umdenken kam: "Der Geschäftsführer der Firma wollte einen Ingenieur haben und hatte mir Unterstützung angeboten, wenn ich mich für ein Studium entscheide."

So war es Hauer möglich, einerseits ein Vollzeitstudium zu beginnen und andererseits weiterhin in der Firma beschäftigt zu bleiben. Er erwarb zunächst die Fachhochschulreife und anschließend folgte das Studium an der Hochschule Offenburg.