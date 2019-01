Schenkenzell Zwei Brücken sollen saniert werden

Schenkenzell. Die Kommune hat auf ihrer Gemarkung circa 36 Brückenbauwerke, die unterschiedlich sanierungsbedürftig sind. Um einen Überblick über den genauen Zustand der Brücken zu bekommen, wurde vor einigen Jahren die Erstellung von Brückenbüchern in Auftrag gegeben. Als das Land 2017 ein Förderprogramm in Form eines kommunalen Brückenfonds auflegte, rückten die Brücken bei den Haushaltsberatungen in den Fokus, weshalb im aktuellen Haushaltsplan 200 000 Euro für Sanierungen eingestellt wurden.

Nach Auskunft von Bürgermeister Bernd Heinzelmann kommen die Gewölbebrücken in Hinter-Kaltbrunn an der Prinz-Kary-Kapelle und beim Haus Nummer 14 in die engere Auswahl. Die Priorisierung liege bei Letzterer. Für die Sanierung habe er zwei Ingenieurbüros angefragt, die sich im Angebot bei einer Brücke preislich kaum unterschieden. Das Büro Rothenhöfer aus Karlsruhe, das die Brückenbücher erstellt habe, biete jedoch einen 50-prozentigen Nachlass auf die Objektplanung für die zweite Brücke, wenn die Planung gleichzeitig erfolgen könne. Es würde sich außerdem an der Antragstellung auf Förderung beim Regierungspräsidium (RP) Freiburg beteiligen und einen Sicherheitskoordinator stellen. Dies sei erforderlich, wenn auf der Baustelle mehrere Arbeitgeber tätig seien, erläuterte der Bürgermeister.

Wie das RP ihm bestätigt habe, sei es möglich, noch bis zum 15. April Förderanträge für beide Brücken zu stellen. Die Förderung betrage 50 Prozent der förderfähigen Kosten, die Fertigstellung der Sanierung müsse 2022 abgeschlossen sein. Allerdings habe das RP ihn darüber informiert, dass die später sanierte Brücke in der Priorisierung der Vergabe nach unten rutschen könne, wenn die Anzahl der Förderanträge die zur Verfügung stehenden Mittel überschreite. Für die Antragstellung brauche es die Zusage der Denkmalschutzbehörde und die wasserrechtliche Genehmigung des Umweltschutzamts. Vertreter beider Behörden kämen demnächst vor Ort zur Abstimmung.