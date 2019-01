Schenkenzell Wustele-Geister haben viel vor

Die Wustele-Geister sind dieses Jahr bei drei Jubiläen dabei, wo jedes Mal das 33-jährige Bestehen gefeiert wird. Den Auftakt in dieser Reihe haben die Nachtfrauen in Schapbach bereits gemacht, am kommenden Wochenende sind die Wustele-Geister bei den Schuhu-Hexen in Schiltach zu Gast. Auch die Schnapszahl der Erzknappen in Tennenbronn am 26. und 27. Januar feiern die Wustele-Geister gerne mit. Beim Umzug in Tennenbronn ist der gesamte Narrenverein Schenkenzell-Kaltbrunn dabei. Sowohl mit den Schuhu-Hexen als auch mit den Erzknappen verbindet die Wustele-Geister laut einer Mitteilung eine lange Freundschaft, weswegen sie sich auf diese Veranstaltungen besonders freuen.

Die weiteren Termine der Wustele-Geister sind dann am 2. Februar die Gruselkabinett-Party der Schinderhexen in Schramberg, am 9. Februar der Hexenball der Erz-Hexen in Fluorn und am 16. Februar der Ball der Steinreute-Teufel in Hardt. Am 22. Februar sind die Wustele-Geister bei der Hexennacht der Sulzbachhexen in Hausach dabei, bevor dann das Schnurren am 23. Februar in Schenkenzell die heimische Fasnet einläutet.

Höhepunkt der heimischen Fasnet ist Umzug am Montag