Schenkenzell Vortal: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Der 63-Jährig geriet kurz nach Vortal in einer scharfen Rechtskurve ins Rutschen. Die Maschine geriet von der Fahrbahn ab, rutsche eine Böschung hinunter und stürzte in ein Bachbett. Für den Biker kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.

Während der Ermittlungen zum Unfallhergang musste die Landstraße halbseitig gesperrt werden.