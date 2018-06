Schenkenzell Vorgehen stößt auf Kritik

Schenkenzell. Für eine Bestandsaufnahme werden in FFH-Gebieten und in Vogelschutzgebieten besondere Lebensräume und bedrohte Arten kartiert, erklärte Tobias Kock vom Referat Naturschutz des Regierungspräsidiums. In Managementplänen (MaP) sollen "Entwicklungsziele und umsetzbare Maßnahmen formuliert werden", um eine aktive Verschlechterung der Bestände in diesen "gemeinten Flächen in den FFH-Gebieten" zu vermeiden (wir berichteten).

Vor der Kartierung der Flächen und der Verordnung neuer Vorschriften "wollen wir mitgenommen und informiert werden", forderten die Land- und Forstwirte mit eigenen Flächen in den Schutzgebieten. Mit immer wieder neuen Vorschriften und Verschärfungen werde eine Bewirtschaftung schwieriger.

Über Jahrzehnte haben Bauern mit angepasster Bewirtschaftung die Kulturlandschaft mit ihren Lebensraumtypen erschaffen und erhalten, sogar die jetzt zu schützenden Biotope. Nun würden von außen neue Vorschriften gesetzt und Maßnahmen verordnet, sogar Sanktionen angedroht bei einer Veränderung von Beständen auf einer Wiese. Dabei verändere sich ein Pflanzenbestand oft durch Trockenheit oder zu viel Regen. Darunter hätten zuerst die Bauern selbst zu leiden und müssten Ernteausfälle verkraften.