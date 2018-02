Schenkenzell Vor dem Ende gibt es noch mal Party

Schenkenzell. Heiteres Gewusel herrschte am Dienstagnachmittag in der Turn- und Sporthalle in Schenkenzell. Beim Kinderball des Narrenvereins hatten die Gäste ihren Spaß – vom Enkel bis zu Oma und Opa.

Den Startschuss für das kunterbunte Vergnügen gab eine Polonaise durch die Halle, die von den Wustele-Geistern angeführt wurde. Danach nahmen die Mädels der Kinder-Aerobic-Gruppe des TV Schenkenzell die Gäste mit ins All –­ und ernteten dafür jede Menge Applaus. Den bekam auch Sabrina Müller, die den Tanz mit den Mädchen einstudiert hatte.

Durchs Programm führte Tanja Göhring, die den Kindern im Anschluss an die Tanzeinlage einen ganz besonderen Gast ankündigte: den Zauberpiraten. In dieser Funktion ließ Karl Haist einen Tisch schweben und zauberte mithilfe der Kinder ein zuvor farbloses Malbuch bunt oder ließ daraus Tiere verschwinden. Da gab es nicht nur staunende Kinderaugen.