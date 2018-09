Schenkenzell Versammlung statt Filmclub

Schenkenzell (sw). Letzte Veranstaltung nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung wird am Sonntag, 7. Oktober, ein Erntedankfest sein, wie Harald im Spring in einer Rundmail an Mitglieder und Freunde des Schenkhauses schreibt. "Ab 19 Uhr werden wir dankbar Abschied nehmen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am festlichen Buffet". Der zuvor am Freitag, 5. Oktober, angekündigte Filmclub falle "aus aktuellem Anlass" aus, heißt es in der Mitteilung.

Als Grund für den Abschied nennt im Spring andere Absichten des Eigentümers, der, rechtlich abgesichert, zum genannten Termin die Schlösser austausche. Ein Kaufangebot des Hauses seitens des Netzwerks über 240 000 Euro sei im Vorfeld nicht zum Tragen gekommen. Eröffnet worden war das Schenkhaus im März 2014.