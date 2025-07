Schenkenzell und Loßburg: Bahn-Ärger geht weiter – „Das Land macht sich lächerlich“

1 Die FDP-Landtagsabgeordneten Christian Jung (Mitte) und Daniel Karrais (rechts) besichtigten mit Bürgermeister Bernd Heinzelmann im April den Schenkenzeller Bahnhof. Foto: Niklas Ortmann Das Verkehrsministerium stellt Bahnfahrern in Schenkenzell und Loßburg zunächst keine weiteren Halte in Aussicht. Der FDP-Landtagsabgeordnete Daniel Karrais übt scharfe Kritik.







Zumindest für die Schnurranten hält der Zug in Schenkenzell noch. Unter Trommelwirbel fährt er in den Bahnhof ein, gefolgt von Blasmusik, als er zum Stehen kommt. Die Türen öffnen sich, die Trittbretter fahren aus, die Schnurranten heben ihre Hände in die Luft und wippen im Takt der Musik. Der Lokführer streckt seinen Kopf aus dem Fenster und winkt ihnen freudig zu. „Schenkenzell bekannt in aller Welt, weil bei uns kein Zug mehr hält“, steht unter einem Stoppschild, das eine Frau in der Hand hält.