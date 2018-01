Schenkenzell Treffen mit dem Spitzenkoch

"1986, bei der Weltkonferenz der Köche in Südafrika, war das", sagt Kilgus. Er selbst war damals Chefkoch in einem Hotel im südafrikanischen Durban und nahm an einem Kochwettbewerb teil, der im Rahmen der Konferenz stattfand.

Sein Drei-Gänge-Menü überzeugte die hochkarätig besetzte Jury und Kilgus freute sich letztlich über den dritten Platz. Die Bronzemedaille bekam er von Bocuse persönlich überreicht. Der Spitzenkoch, der auch als Lebemann galt, sei alles andere als arrogant gewesen: "Er war sehr kollegial und beliebt", erinnert sich Kilgus gerne an das Treffen zurück.

Der 77-jährige Kilgus verließ Südafrika nach 23 Jahren und kehrte schließlich in die Heimat zurück. Seit 15 Jahren ist er im Ruhestand und greift nur noch privat zum Kochlöffel, "das aber weiterhin sehr gerne", sagt er lächelnd.