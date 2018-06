Schenkenzell Sperrmüll bleibt wieder einmal liegen

Schenkenzell. Dieser wurde von den betroffenen Haushalten bereits am Donnerstag Abend am Straßenrand zur Abholung bereitgestellt. Noch am Sonntagabend lag der Sperrmüll am Straßenrand zur Abholung. Der Sperrmüll lag also über das gesamte Wochenende am Straßenrand.

"Hat das Landratsamt Rottweil, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft so lasche Verträge mit dem Abfallunternehmen abgeschlossen, dass solche ›Wiederholungszustände‹ möglich sind?", fragt sich ein empörter Bürger aus Schenkenzell.

Wenn das Abfallunternehmen Personalprobleme haben sollte, sei es deren Problem. Und weiter: "Die Herren im weißen Hemd sollten dann mal die Ärmel hochkrempeln und nicht nur mit der Schulter zucken und jeden Monat viel Gehalt einstecken, welches eigentlich den Mitarbeitern zustehen würde", sagt er.