Schenkenzell Spannender Gang durch den Wald

Nach der Begrüßung durch den Förster, der Bekanntgabe einiger Verhaltensregeln und dem Zeckenschutz machte sich die Gruppe auf den Weg in einen jungen Nadelwald am Kuhberg, heißt es in einer Mitteilung. Das eintönige Bild fiel sogar den Kindern auf, sodass Ideen gefragt waren, wie für mehr Abwechslung gesorgt werden könnte. Aus ein paar Fichtenästen einen Unterschlupf für Waldvögel oder andere Tiere herstellen – das zeigte der Förster. Sofort betätigten sich alle beim Äste absägen und zusammenbinden. Als Tasche geformt, wurden die Äste an einen von den Kindern selbst ausgewählten dürren Baum gebunden.

"Buchdrucker" entdeckt

Auf dem weiteren Weg entdeckten die Kinder frisch geschlagene Fichtenbäume. Auf den Hinweis des Försters, die Rinde genauer zu untersuchen, entdeckten die Kinder zahlreiche größere und sehr kleine Löcher darin. Um hinter die Ursache der Löcher zu kommen, wurde die Rinde abgelöst. Den Kindern zeigten sich braun verfärbte Fraßgänge, in denen sich Käfer und Maden befanden. Unter den mitgebrachten Lupen fiel ein Borkenkäfer besonders auf.