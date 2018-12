Schenkenzell Sogar ein Hauch von Gospel zu hören

Der Kreis der modernen Kirchenlieder schloss sich mit "Geh mit Gottes Segen". Begleitet wurde der Chor von E-Pianist Andreas Hauer. Mit "Over my Head" marschierte der Frohsinn-Projektchor Surprise singend ins Altar-Halbrund vor. Mit weiteren Beiträgen wie "Down to the River", "The Lord is my Shepherd" und "We have a Dream" von Dieter Bohlen versprühte der wiegende Projektchor ein Hauch von afroamerikanischem Gospel.