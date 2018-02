Schenkenzell Schwerpunkt in der Aus- und Weiterbildung

Nach einer Totenehrung gab Sum in seinem Kurzbericht einen Überblick über das vergangene Jahr. In der Abteilung Schenkenzell sind unverändert 29 Mitglieder aktiv. Zwei Austritten standen zwei Übergänge aus der Jugendfeuerwehr gegenüber. Der Altersdurchschnitt beträgt rund 32 Jahre.

In der Jugendfeuerwehr waren zum Jahresende zehn Jugendliche engagiert. Die Alterswehr besteht aus insgesamt 16 Mitgliedern, zwölf davon aus der Abteilung Schenkenzell.

Zu insgesamt 15 Einsätzen wurde die Feuerwehr Schenkenzell im vergangenen Jahr alarmiert. Diese teilten sich auf in drei Kleinbrände, sieben technische Hilfeleistungen, zwei sonstige Einsätze und drei Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen. "In der Summe wurden 192 Einsatzstunden hierfür geleistet. Das ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant, ein Plus von neun Einsatzstunden", so Sum. Ein Schwerpunkt bildete auch 2017 die Aus- und Weiterbildung. Es wurden mehr als 20 Übungsdienste abgehalten, sieben davon gemeinsam mit der Abteilung Kaltbrunn. Vier junge Einsatzkräfte haben den Grundausbildungslehrgang auf Kreisebene in Schramberg abgeschlossen.