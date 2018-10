Schenkenzell Schöne Altäre zu Erntedank

Nachdem die Kindergartenkinder am Montagvormittag dem schönen Altar mit Früchten aus der Region und fast ausschließlich aus eigenem Anbau einen Besuch abgestattet hatten, wurde der Altar wieder abgeräumt, um die Lebensmittel nicht verderben zu lassen. Schließlich gelte es, der Schöpfung Ehre zu erweisen und die Nahrungsmittel wertzuschätzen, heißt es weiter.

Auch in den Pfarreien St. Johannes B. in Schiltach und Allerheiligen in Wittichen waren anlässlich des Erntedankfests schöne bunt und reichhaltig geschmückte Erntedankaltäre zu sehen.