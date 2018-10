Schenkenzell Schenkhaus: Abschied für immer?

Schenkenzell. Am Freitagmittag war es so weit: Der Eigentümer und Vermieter des Schenkhauses in der Landstraße 8 ließ die Schlösser austauschen. Die "Berliner Räumung" war damit vollzogen. Bei dieser bleiben Möbel und andere Gegenstände im Haus, nur die Schlösser werden ausgetauscht. Auch der als letztes Mittel gestellte Räumungsschutzantrag war erfolglos geblieben: Am 9. Oktober hatte ihn das Amtsgericht Oberndorf zurückgewiesen.

Schon am Sonntagabend davor haben Harald im Spring, seine Frau Birgit Goerner und eine kleine Schar getreuer Anhänger des Schenkhauses Abschied genommen. Getragene Musik und gedämpftes Licht schafften in dem mit vielen Sinnsprüchen liebevoll gestalteten Raum eine besondere Atmosphäre. Und noch einmal war im Schenkhaus ein vegetarisches Vollwertbuffet unter der Überschrift "Liebe ist der beste Koch" angerichtet.

"Es ist so traurig, wenn das alles hier verschwindet", sagte eine Frau aus Alpirsbach. Das Schenkhaus war ja nicht nur ein Ort, wo man sechs Euro Eintritt bezahlte und dann mitnehmen konnte, was einem gefiel (besonders wertvolle Objekte waren markiert und kosteten einen kleinen Betrag extra). Es war auch ein Ort, wo denkwürdige Veranstaltungen mit bekannten Persönlichkeiten stattfanden, dazu viele Filmabende und Lesungen. Einmal im Monat gab es ein vegetarisches Vollwertbuffet. Das am Sonntagabend war das 61. und damit wohl vorläufig das letzte. "Alle Schenkenzeller waren eingeladen, aber die Hemmschwelle war wohl groß", bedauerte im Spring.