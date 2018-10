Schenkenzell Sanierung geht ins Geld

Schenkenzell. Auf die Gemeinde kommen für die Sanierung Kosten von knapp 200 000 Euro zu – mindestens. Denn wie Bürgermeister Bernd Heinzelmann bekräftige, sei in der Kostenaufstellung durch das Architekturbüro Zollmatt bereits "so viel Luft rausgelassen", dass am Ende manches vielleicht doch teurer werde. "Wir haben das Leistungsverzeichnis um etliche tausend Euro nach unten gedrückt", sagte er – eine erste Kostenberechnung habe bei mehr als 300 000 Euro gelegen.

So seien die Heizungsbauarbeiten auf gut 8300 Euro halbiert worden. Bei der Elektroinstallation, "die uns das Leben schwer macht", seien die Kosten ebenfalls "wirklich eingedampft" worden. Aber auch aus brandschutztechnischen Gründen müsse dort eben einiges gemacht werden.

Einsparpotenzial sah Heinzelmann eventuell noch bei den Malerkosten, bei denen für das Streichen der Innenwände netto 6500 Euro veranschlagt sind. "Das könnte vielleicht der Bauhof übernehmen", stellte er in Aussicht. Bei allen anderen Arbeiten gibt es wohl keinen großen Spielraum mehr.