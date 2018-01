Schenkenzell Pfarrsekretärin seit 25 Jahren tätig

In einer kleinen Feierstunde wurde Rita Wörner für ihr Dienstjubiläum geehrt. Pfarrer Monsignore Adam Borek dankte Wörner in seiner Ansprache für ihre stets engagierte und zuverlässige Arbeit. Bei ihrer Tätigkeit habe sie die Erwartungen sogar noch übertroffen. Sie sei eine sehr wertvolle Hilfe für ihn und am liebsten wäre es ihm, sie würde noch viele Jahre weitermachen, heißt es in einer Mitteilung. Das verlässliche Miteinander im Pfarrbüro funktioniere gut – das merke man auch in den drei Pfarreien in Schiltach, Schenkenzell und Kaltbrunn.

Kirchengemeinderat findet lobende Worte

Als Anerkennung überreichte der Seelsorger Wörner einen Geschenkkorb. Die anwesenden Pfarrgemeinderäte hoben hervor, dass Rita Wörner auch als Sprecherin des Gemeindeteams St. Ulrich in Schenkenzell ebenso aktiv ist, wie als Kirchenchormitglied und als Flötistin bei verschiedenen Gottesdiensten und Anlässen.