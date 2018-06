Schenkenzell Nur das Nötigste wird gemacht

Für Schenkenzell könnten die Zufahrt Winterhalde ab Tannenbrücke (13 200 Euro) und je ein Teilstück im Langenbachweg (8500 Euro) und auf der Ziegelmatt (16 000 Euro) repariert werden. Aufgeschoben werden müssten ein zweiter Teilabschnitt auf der Ziegelmatt (13 300 Euro), die Kaibachstraße (30 800 Euro) sowie die Zufahrten Erlenberg (12 000 Euro) und Aue (120 000 Euro), so Heinzelmann.

Reparatur von Randsteinen

Wie Ortsvorsteher Gerhard Schmider sagte, habe der Ortschaftsrat einen Empfehlungsbeschluss gefasst, außer den Randsteinen in der Talstraße die Hochwasserschäden in Ordnung zu bringen, bevor der nächste Starkregen noch größere Schäden verursache.

Rat Stefan Maier erinnerte daran, dass Straßenentwässerungsgräben und Schächte dringend professionell gereinigt und dabei auch an neue Straßen gedacht werden sollte. Rat Werner Kaufmann stellte sich die Frage, ob aufgrund der geringen Mittel im Etat in diesem Jahr überhaupt Straßen saniert werden sollten. Innerhalb von zwei Jahren habe sich der Aufwand nahezu verdoppelt. Wenn man immer nur kleinere Teilbereiche repariere, bestünde die Gefahr, dass die Fräsnaht wieder reiße, urteilte Kaufmann.

Thomas Finkbeiner dachte ähnlich. Mit 45 000 Euro sei "kein Staat zu machen". Er empfahl abzuwarten, was bei der Berechnung der Hochwasserschäden herauskommt und erst danach ein Paket zu schnüren.

Aufgrund der Ansicht der Räte schlug Heinzelmann folgende Vorgehensweise vor: In diesem Jahr einmalig auf Straßensanierungen zu verzichten, die Randsteine in der Talstraße reparieren, die Reinigung von Entwässerungsgräben und Schächten mit dem Bauhof berechnen und an eine externe Firma vergeben. Damit zeigte sich das Ratsgremium einverstanden.