Schenkenzell Neue Band für den Hemdglonkerball engagiert

Schriftführerin Tanja Göhring berichtete, dass es in Sitzungen immer wieder um die Themen höhere Kosten und die Sicherheit gegangen sei. Die neue Narrenfahne komme gut an. Nach der Schließung der Grundschule Schenkenzell habe man erstmals die Schüler in Schiltach vom Unterricht befreit. Beim Rosenmontagsumzug seien 850 Hästräger von 33 Gruppen dabei gewesen.