Schenkenzell Narren haben in den kommenden Tagen das Sagen im Dorf

Launig ging Narrenvater Frank "Müli" Müller auf Heinzelmanns erste Fasnetssaison als Bürgermeister ein und verkniff sich auch die ein oder andere Spitze gen dessen Wohnort Fluorn-Winzeln nicht: "Der arme Tropf muss immer fahre’, und mer weiß jo, dass die Schwoba spare’. Do wird am Zehne s’ Licht ausgmacht, no isch bi dene Kuh-Sack-Nacht. Jetzt kann der Schultis jo gar nix saufe’ und dann no im Dunkle heimlaufe’. Drum henn mir Narre ebbes denkt, er kriegt von uns a Lichte gschenkt." Die Glunkerlaterne komplettierte das Outfit des Bürgermeisters, der die Worte des Narrenvaters nicht auf sich sitzen ließ. "Droba im Schwoba uff da Höh’ da scheint d’ Sonn um dia Zeit no ganz schee. Drum, liaba Müli, lass dir sage’: Mir miased obads’ Licht erst nach am Zehne anmacha. Aber Danksche für des Liacht, weil ich mittlerweile befürcht’, heit wird’s wieder später werda, bis ich wieder zruck ka ins schönste Land auf Erda." Zum Schluss zeigte sich Heinzelmann aber versöhnlich: "Aber eins, ihr Liabe, das lasst euch sagen: Ich komm’ wieder in das schöne Baden."

Die Haldenhexen nutzten nach der Übergabe die Chance für einen Test: "Wenn wir grade schon zwei Schultis haben, müssen wir ja testen, welchen wir behalten wollen." Müller und Heinzelmann durften im Karussell der Hexen Platz nehmen und unter den Anfeuerungsrufen der Narren gemeinsam etliche Runden drehen.

Anschließend ging es für die Umzugsteilnehmer Richtung Halle. Unterwegs sorgte ein Feuerwerk nicht nur für strahlende Kinderaugen, sondern auch für viele erfreute "Ahs" und "Ohs".