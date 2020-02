Schenkenzell Nach Felsstürzen im Vortal: Hang wird gesichert

Tiefer greifende Sicherungsmaßnahmen, etwa mit Netzen, könnten erst in Angriff genommen werden, wenn die Zusage für die dafür beantragten Geldmittel vorliege und die Arbeiten ausgeschrieben und vergeben worden seien, so Villing weiter. Das Straßenbauamt habe gleich ein ganzes Maßnahmenpaket geschnürt: So sollen nicht nur für die beiden genannten Stellen ausgeschrieben werden, sondern auch eine weitere ein Stück talaufwärts im Vortal und am Plettenberg in Schiltach. Villing hofft, dass die Ausschreibung im Februar erfolgen und die Arbeiten dann im Sommer beginnen können.

Für die Sofortmaßnahme nun sind vier Sachtleben-Mitarbeiter im Einsatz. Beim Hang am Wartehäuschen startet die Beräumung zunächst mit einem Bagger, der das grobe lose Gestein entfernt. Im Anschluss werden die Arbeiter in die Wand einsteigen und den Hang von Hand beräumen, erklärt Jens Riedel, Vorarbeiter bei Sachtleben. Er schätzt, dass dabei etwa drei Lastwagenladungen an Material zusammenkommen.