Schenkenzell Musikalische Einstimmung aufs Fest

Den zweiten Teil eröffnete der Projektchor Surprise, der mit dem Spiritual "We Praise Your Name oh Lord" in den Altarraum einmarschierte. Den 30 Sängern gelang es, das Publikum in Stimmung zu versetzen, auch mit dem Gopsel "Down to the River to Pray". Unterstützt wurde der Chor vom exzellent aufspielenden Andy Hauer am E-Piano. Dass sie mit modernem Liedgut umgehen können, bewiesen die Sänger bei "I Give You My Heart". Kraftvoll erklang "You Raise Me Up". Auch "We Have a Dream" wurde mit großer Inbrunst vorgetragen.