Schenkenzell "Mosaik" hofft auf Integrationspreis

Schiltach/Schenkenzell. Der Anstoß dazu kam vom Dekanat Kinzigtal. Dekanatsreferentin Ruth Scholz hatte Mosaik-Chorleiter Hans Kurt Rennig auf die Aktion der Bischofskonferenz aufmerksam gemacht und dazu ermuntert, dass der Mosaik-Chor eine Bewerbung für den Preis abgibt. Verliehen wird er alle zwei Jahre. Chancen haben vor allem "nachhaltige" Projekte, die auf Dauer angelegt sind, nicht nur kurzlebige, wenn auch sinnvolle Aktionen.

Entstanden ist die Chorgemeinschaft Mosaik im Jahr 2015. Während sie sich anfangs aus geflohenen Menschen vor allem aus Syrien zusammensetzte, besteht die Gruppe heute, wie Rennig aufzählt, aus Männern, Frauen und Kindern aus Afghanistan, Syrien, Serbien, Rumänien, Eritrea, Bosnien und Kurdistan sowie Einheimischen, die sich einmal in der Woche zur Probe in der alten Grundschule in Schiltach treffen. Parallel dazu gibt es den ökumenischen Kinderchor Johannesspatzen, der zur Hälfte aus muslimischen Kinder besteht, und immer freitags im Pater-Huber-Saal probt.

"Mitgetragen wird dieses Engagement in wohlwollender Weise durch die Unterstützung der katholischen Seelsorgeeinheit Kloster Wittichen und auch der evangelischen Kirchengemeinde", teilt Rennig den Juroren in der Bewerbung mit. "Es ist für unsere Kirchengemeinde eine glückliche Fügung, dass in diesem spannungsgeladenen gesellschaftlichen Bereich der Fremdenfeindlichkeit und des Rassismus mit dieser musikalischen Arbeit ein Gegenpol geschaffen wird", schreibt Monsignore Adam Borek von der katholischen Seelsorgeeinheit Kloster Wittichen in seinem Unterstützerbrief an die Bischofskonferenz.