Schenkenzell. Zu ihrem 50. Geburtstag hat die Stuttgarter Reisemesse CMT so viele Besucher angelockt wie nie zuvor. Rund 265 000 wurden gezählt, 30 000 mehr als im Vorjahr. Zu den rund 2200 Aussteller aus 100 Ländern auf dem Messegelände am Stuttgarter Flughafen gehörte auch die die Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK) in Kooperation mit der Ferienlandschaft Mittlerer Schwarzwald. Der Messestand besteht aus Weißtanne-Paneelen, gebürstetem und bedrucktem Holz, sowie Theken aus Eisbuche.