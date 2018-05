Schenkenzell Mars-Mission: Gerät im Heubachtal getestet

Wellenschlag zu erkennen

Der Anschluss an die Rechner klappte reibungslos: Schon nach Sekunden zeigten die superempfindlichen Geräte auf dem Monitor die Wirkung der Wellenbewegung der Nordsee auf den Erdboden, was sich von dort bis in den Schwarzwald und weiter fortpflanzt. "Am BFO haben wir exzellente Messbedingungen: Die Bodenunruhe ist besonders gering und wir betreiben Seismometer, deren Daten zu den rauschärmsten im globalen Vergleich gehören", erklärt Widmer-Schnidrig.

Habe man die Messwerte des Mars-Seismometers und der vier klassischen Seismometer in der Messkammer, dazu später die Messwerte vom Mars, ließe sich das von den Geräten erzeugte elektronische Eigenrauschen aus den Ergebnissen besser herausrechnen. Besonders relevant für die Seismometer auf dem Mars, auf deren Messwerte es ankommt. "Denn unser Ziel ist eine Karte des Marsinnern", erklärt Banderdt.