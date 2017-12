Schenkenzell Letzte Sitzung für Thomas Schenk

Schenkenzell. Schenks Tage als Rathauschef sind gezählt, offiziell ist der 11. Januar 2018 sein letzter Arbeitstag. Einen Tag später wird er in der Mehrzweckhalle aus seinem Amt verabschiedet und sein Nachfolger Bernd Heinzelmann förmlich eingesetzt. Hierzu ist die Einwohnerschaft herzlich eingeladen.

Wie Ratsmitglied Werner Kaufmann zum Sitzungsende feststellte, ende an diesem Abend für den Gemeinderat nun die Ära Schenk. In historischer Hinsicht seien 24 Jahre eine relativ kurze Zeitspanne. Für einen Bürgermeister stelle dies jedoch eine lange und prägende Periode dar, die in der Geschichte von Schenkenzell einen besonderen Platz einnehmen werde.

Der Anlass mache bewusst, dass (Kommunal)-Politik dem Gesetz der Kontinuität und des Wandels unterliege. Schenkenzell und der Name Schenk bildeten für lange Zeit eine feste Einheit, für die der Bürgermeister täglich seine ganze Kraft eingesetzt habe. Zur der Arbeit eines Bürgermeisters gehörten nicht nur Erfolge, sondern auch Kämpfe, Niederlagen und vor allem Überzeugungskraft. In vielen Bereichen, vor allem in Bausachen, habe er mit fachlicher Kompetenz geglänzt. Man könnte auch sagen, Schenk sei "eine Mischung aus Jurist, Ingenieur, Architekt, Pädagoge und oftmals auch Psychologe". Durch harte Arbeit habe er das Vertrauen der Bürger gewonnen, wie die beiden Wiederwahlen bestätigten, hob Kaufmann hervor.