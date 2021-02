Schenkenzell Kommende Woche geht’s schon los

Bei der beschränkten Ausschreibung im Dezember vergangenen Jahres seien für die in acht Gewerke unterteilten Sanierungsarbeiten jeweils bis zu fünf Firmen aus dem Ort und der näheren Umgebung angeschrieben und zur Abgabe eines Angebots aufgefordert worden. Bei der Hälfte der Gewerke sei nur ein Angebot abgegeben worden, informierte er. Zum Ausschreibungsergebnis von 208 500 Euro kämen noch Baunebenkosten in Form von Honoraren für Architekten und Fachplaner in Höhe von 40 700 Euro hinzu, wodurch sich die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme auf 249 200 Euro summierten.

Im aktuellen Haushaltsplan seien 240 000 Euro eingestellt. Somit müssten 9200 Euro überplanmäßig finanziert werden, erläuterte der Bürgermeister. Die Kostenaufstellung des Architekten für die Gewerke habe teilweise deutlich unter, aber auch über dem günstigsten Angebot gelegen. Allerdings datierte sie vom Oktober 2018. "Unterm Strich", so bilanzierte Heinzelmann, betrage die Differenz zwischen dem Gesamt-Ausschreibungsergebnis und der Kostenschätzung lediglich 5300 Euro. Das sei aus heutiger Sicht zufriedenstellend und die Mehrkosten verkraftbar.