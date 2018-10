Schenkenzell Jetzt zwei Defis im Ort

Das medizinische Gerät, das durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern und Kammerflattern beenden kann, ist eine Spende der Volksbank Mittlerer Schwarzwald an den DRK-Ortsverein Schiltach/Schenkenzell.

Bei der Übergabe des Geräts auf dem Pausenhof der Schule Schenkenzell dankte Bürgermeister Bernd Heinzelmann den Bank-Vertretern Martin Guhl und Stefan Mäntele. Der Platz für den Defibrillator sei bewusst an einer wettergeschützten Stelle gewählt worden, um eine längere Bestrahlung durch die Sonne zu vermeiden. Das Gerät sei sehr hilfreich und könne gut von Laien bedient werden. Dies könne bei Sportveranstaltungen sowie jedem anderen Fest mal der Fall sein.

Wie DRK-Bereitschaftsleiterin Alexandra Storz ergänzte, habe der Ortsverein von der Bank eine Spende in Höhe von 2000 Euro erhalten und das Gerät gekauft. Es sei wartungsarm, etwa alle drei Jahre müsse der Akku ausgetauscht werden. Der Defi funktioniere selbstredend. Der Nutzer müsse einfach nur den Anweisungen folgen, sagte Storz. Dennoch ist bei der Vereinsvertreter-Versammlung, die in Kürze wegen des geplanten Weihnachtsmarkts in Schenkenzell ansteht, auf Vorschlag von Heinzelmann eine Einweisung vorgesehen.