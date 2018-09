Schenkenzell Jahrgänger feiern 70er-Fest gebührend

Nach einem kleinen Spaziergang durch Kufstein wurde die sehr prunkvoll ausgestattete Kirche in Ebbs bestaunt. Weiter ging es dann über Walchsee und Kössen zum Alpengasthaus Griesneralm. Bei herrlichem Wetter war für die Gruppe in der Gartenwirtschaft ein Platz mit Blick zu den Gipfeln des Kaisergebirges reserviert. Nach einem kleinen Verdauungsspaziergang, bei dem die Felsmassive bestaunt werden konnten, hieß es dann wieder in den Bus einsteigen. Die Rückfahrt ins Hotel wurde noch durch einen Besuch in einer privaten Käserei unterbrochen. Nach der Weiterfahrt über Ellmau und Kufstein wartete im Hotel Kaffee mit Apfelstrudel auf die Ausflügler.

Nach dem Abendessen stand dann der mit Spannung erwartete Tiroler Heimatabend mit der Schuhplattlergruppe Thiersee auf dem Programm. Die Jahrgänger hatten sich dafür in die passenden Outfits geworfen und erschienen in Lederhose und Dirndl. Einer der Jahrgänger konnte sich laut Mitteilung in einem Schnupperkurs zum Schuhplatteln einiges aneignen. Dafür bekam er großzügigen Beifall.

Der Abreisetag begann mit Regenschauern. Der Wettergott wollte der Gruppe Gutes tun und drehte den Wasserhahn ab Innsbruck zu, heißt es in der Mitteilung weiter. Die schöne und abwechslungsreiche Weiterfahrt führte die Jahrgänger durchs Sellraintal, Kühtei bis ins Ötztal. In Ötz wurde eine Mittagspause eingelegt.

Richtung Heimat ging es dann über Imst nach Bregenz am Bodensee zu einer kleinen Kaffeepause. Zügig fuhr der Bus anschließend Richtung Heimat weiter. In Schenkenzell angekommen, wurde gemeinsam noch ein kleiner gemeinsamer Absacker eingenommen.

Das Fazit: Bei den Jahrgängern herrschte große Begeisterung über das Erlebte. Maßgeblich war daran das schöne Wetter während des Ausflugs beteiligt und für Busfahrer Reinhard gab es ebenfalls lobende Worte. Auch mit der Organisation waren die Teilnehmer zufrieden. Sie freuen sich nach eigener Aussage schon auf einen nächsten Ausflug.

Für kommendes Jahr hat bereits eine Schulkameradin die Jahrgänger zu einem gemütlichen Nachmittag eingeladen. Im Herbst ist außerdem eine gemeinsame Messe für die bereits verstorbenen Schulkameraden geplant.

"Die ›Familie der 1948/49er‹ hat wieder einmal tolle gemeinsame Stunden miteinander erleben dürfen – schön war’s", heißt es in der Mitteilung der Jahrgänger abschließend.