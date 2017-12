Schenkenzell In Schenkenzell gibt’s circa 100 Bauplätze

Zurzeit seien in Schenkenzell nur zwei leerstehende Wohnhäuser käuflich, eines davon in Kaltbrunn. Zwei bis drei Häuser würden sporadisch als Feriendomizil genutzt und weitere zwei Gebäude seien unbewohnt, aber nicht zu erwerben. In den vergangenen Jahren seien erfreulicherweise mehrere Gebäude an junge Familien im Ort veräußert worden. Einen längeren Leerstand gebe es meist nur dort, wo die Preisvorstellungen nicht dem aktuellen Markt entsprächen. Stimme der Preis, finde ein Haus auch rasch einen Käufer.

Ein größerer oder langandauernder Leerstand könne für Schenkenzell nicht festgestellt werden. Wohnungen könnten im früheren Gasthaus Ochsen und auf der "Spannstatt" gekauft werden, wusste Schenk.