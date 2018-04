Schenkenzell "Ich würde sagen, wir sind gut im Soll"

Mit den Kollegen von damals bin ich auch heute noch per Du. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch der Vorgesetzte, was ich damals ja auch schon größtenteils war, bin. In vielen anderen Ländern der Welt spielt das Sie keine große Rolle oder es kommt im Sprachgebrauch nicht vor und es funktioniert trotzdem. Es kommt darauf an, ob man respektiert wird und das werde ich. Ich werde auch bei den Bürgern, mit denen ich damals per Du war, nicht auf das Sie umschwenken.