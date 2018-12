Schenkenzell Hoffen auf Zuschuss für Sanierung

Schenkenzell (msu). I m kommenden Jahr steht die energetische Sanierung des katholischen Kindergartens St. Luitgard an. Diese kostet nach einem Gutachten, das die Kirche in Auftrag gegeben hatte, 433 000 Euro – "sowohl für die politische als auch die Kirchengemeinde zu viel, um alles auf einmal aufbringen zu können", so Bürgermeister Bernd Heinzelmann in der Sitzung des Gemeinderats. Deshalb hätten beide Seiten beschlossen, ein erstes Sanierungspaket zu schnüren ­– die Gemeinde will einen Zuschuss aus dem Ausgleich­stock beantragen.