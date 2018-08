Schenkenzell Herbstfest der Musiker

Am Montag laden die Musiker zum Handwerkervesper. Beginn ist um 16.30 Uhr. Und auch an diesem Tag ist für musikalische Unterhaltung gesorgt. Ab etwa 18.30 Uhr spielt d’ Michel mit seinen original Holze-Bener Blasmusik auf, heißt es in der Ankündigung. "Die 20 Blasmusikbegeisterten aus den Musikvereinen Schenkenzell, Rötenbach, Winzeln und Hornberg werden Sie rund um ihren Dirigenten Michael Doll in Rot-Weiß kariert bestens unterhalten", ist sich der Veranstalter sicher.